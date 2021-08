Ginny Hoffman autoriza a “La Rosa de Guadalupe” retratar el caso de Héctor “N”

CIUDAD DE MÉXICO.- Ginny Hoffman quiere llevar el escándalo mediático de su hija, Alexa Parra, contra su padre, Héctor “N”, pues acaba de dar su autorización a Televisa para hacer un episodio del tema en “La Rosa de Guadalupe”.

La actriz dio su permiso al famoso programa unitario para retratar el presunto caso de abuso sexual del actor en contra de su hija menor, motivo por el cual fue detenido el pasado 15 de junio y se encuentra en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.

Así lo dio a conocer El Universal a través de su columna “Alfombra Roja”, sin dar más detalles de cuándo se estrenaría el capítulo y si también abordaría el supuesto tráfico de influencias por parte de Sergio Mayer para la detención de Héctor.

Según la información que compartió, será un episodio especial de tres horas que será emitido en un fin de semana en Las Estrellas. El guion ya habría sido aprobado por la propia Ginny Hoffman, por lo que se apegaría a las declaraciones que ella ha compartido en diversos medios de comunicación.

¿EN PROBLEMAS CON DANIELA PARRA?

Este movimiento por parte de Ginny Hoffman podría meterla en problemas con su hijastra, Daniela Parra, primogénita de Héctor, quien sigue defendiendo la inocencia de su padre.

Recientemente despotricó en contra de la ex esposa del actor en una entrevista para el programa “Hoy”.

“No le perdono que salga a llorar y hacerse la víctima, no se lo perdono, no se lo voy a perdonar nunca y sí ella tiene que pagar tras las rejas, no tengo ningún problema”, expresó Daniela.

Por otra parte, Daniela también envió un contundente mensaje a Sergio Mayer, quien ha brindado su apoyo a Ginny y Alexa en este controversial caso, y al escuchar que el político minimizó la posible denuncia que la defensa de Héctor interpondrá en su contra, la joven replicó:

“Que no se apure, que no se preocupe, no necesitamos hacerlo ahorita, en 15 días o en dos quincenas creo se le acaba el fuero y ahí nos veremos”.