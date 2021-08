Sergio Mayer quiere ser Jefe de Gobierno en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- Sergio Mayer estaría decidido a llevar su carrera política al siguiente nivel, pues ahora reveló que quiere ser Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

El actor, quien se ha involucrado en varias polémicas legales de otros famosos, confesó a Yordi Rosado sus intenciones de llegar a dicho cargo político que actualmente ocupa Claudia Sheinbaum.

Es la primera vez que lo voy a decir y yo sé que va a causar mucho ruido, se va a generar: a mí me gustaría ser Senador de la República o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México", reveló casi al final de la entrevista.

"Yo quiero dejar huella de algo positivo. Y voy a recibir todas las críticas por haberlo dicho aquí en tu programa, pero no me importa, es lo que más me motiva".

USÓ LA ACTUACIÓN PARA SER POLÍTICO

De acuerdo a lo dicho por Sergio, hace años decidió usar el medio artístico para adquirir seguidores y así poder debutar en su carrera política como Diputado federal por el distrito 6 de la Ciudad de México, y Secretario de la Comisión de Cultura y Cinematografía en la Cámara de Diputados de México.

“Hace muchos años dije: 'Quiero hacer política' y hacer cosas como actor para llegar a ser político, porque mientras más conocido y más famoso eres, más puertas te abres. Yo utilicé el medio artístico para llegar a donde estoy", aseguró.

Y nuevamente negó las acusaciones de tráfico de influencias en el caso de Héctor Parra, por favorecer a la ex esposa de éste, Ginny Hoffman, en la denuncia por abuso sexual de su hija, Alexa.

"Ahora resulta que por apoyar a la víctima estás haciendo tráfico de influencias. (…) Yo no puedo decidir si lo que dice la víctima es verdad o mentira; mi trabajo es escuchar a la víctima y guiarla para que haga la denuncia".

"Es tan bizarro este México que estamos viviendo y es tan loco, que ahora piden justicia para el presunto violador", aseveró.