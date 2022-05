Sergio Mayer aconseja a Ari Borovoy no ser diputado: "Olvídate de esto"

MÉXICO.- Ari Borovoy causó polémica al subir a sus redes sociales un video en el que expone sus intenciones de contender como diputado en las próximas elecciones. A pocos minutos de su anunciar su incursión en la política, el cantante ya empezaba a recibir críticas y comentarios negativos.

Sin embargo, hace unas horas trascendió que todo se trató de una estrategia publicitaria para invitar a sus fans a acudir al 90′s Pop Tour en la Arena Ciudad de México, donde el grupo Garibaldi será uno de los invitados especiales.

Fue por medio de otro clip que se dio a conocer la verdadera intención del cantante, pues se puede ver a Sergio Mayer interviniendo en su anuncio y aconsejarle que no se meta en política porque solo trae problemas, haciendo referencia a su propia faceta como diputado.

“¿Pero de qué estás hablando? No tienes idea en lo que te vas a meter, olvídate de esto”, le dice Mayer a su compañero.

Luego del cómico video, Borovoy aclaró que su propósito fue invitar al público al concierto, donde estarán presentes grandes figuras de la música de los 90. “Tras mi pronunciamiento político y una cantidad EXTRAORDINARIA de comentarios, un mensaje para todos ustedes. Ari Borovoy, contigo yo si voy, pero al @90sPopTour. ¡BIENVENIDOS @GaribaldiLive!”, aclaró.

El grupo se presentará en el marco de la decimoquinta fecha del espectáculo el próximo 16 de junio, donde compartirán el escenario con Magneto y Kabah, entre algunas otras bandas.

El mensaje original de Borovoy

Cabe recordar que el cantante anunció su supuesta candidatura el 10 de mayo, por medio de un video en el que aparece sentado detrás de un escritorio asegurando que sus padres lo enseñaron a seguir sus sueños y agradeciendo a sus fans que lo han visto crecer en su trayectoria desde los nueve años.

“Este día es uno de los días más importantes de toda mi carrera. Me conoces como artista, me conoces como actor, me conoces como productor, me conoces como manager. Sin embargo, el día de hoy he tomado la decisión de participar en un nuevo reto para mí y me gustaría invitarte a que me acompañes”, expresó.

Es un honor para mí compartir esta noticia que me llena de ilusión y fuerza para luchar por y para los ciudadanos.



Gracias por el apoyo durante más de 33 años, lograremos una meta más juntos.

Ari Borovoy, contigo YO SÍ voy… ����#AriDiputado pic.twitter.com/Dvvui8v3qC — ARI BOROVOY (@ARIBOROVOY) May 11, 2022

“Hoy quiero representarte a ti como ciudadano, espero contar contigo. Cada like, cada comentario positivo o negativo, cada mensaje que compartas será un paso más para consolidar nuestra meta juntos”, agregó el intérprete.