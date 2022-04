¿Erik Rubín se besa con otro hombre?

CIUDAD DE MÉXICO.- Erik Rubín ha logrado una larga trayectoria en el mundo musical, gracias a su trabajo que ha podido desarrollar conforme han pasado los años y que es uno de los más queridos por parte del público.

Pero también el cantante ha podido formar uno de los matrimonios más estables y sólidos del medio del espectáculo a lado de Andrea Legarreta, con quien recientemente cumplió 22 años de casado, ambos comparten a sus dos hijas Mia y Nina.

Fue la cuenta de Instagram de Chisme en Vivo que compartió un video en el que se puede ver a Erik Rubín en uno de los conciertos de 90’s Pop Tour donde aparece a lado de André Quijano miembro de Kabah más cerquita de lo normal.

En la grabación se puede ver que el exTimbiriche aparece cantando en vivo a lado de sus compañeros, cuando de un momento a otro André se le acerca mucho, el cantante lo abraza y quedan de frente a frente de manera que hacen pensar a todos los presentes que se besarían pero al final se arrepienten.

Hay que recordar que Erik se encuentra en la gira musical, que ya tiene un par de años realizándose, es por eso que muchos de ellos han llegado a decir que es la amistad y cariño que mantienen ambos y que se ha malinterpretado.

Ni #paulinarubio ni #alejandraguzman … y quizas ni #andrealegarreta Eric Rubin se divierte con compañeros en su gira asi…” se puede leer en la publicación.

En la publicación los usuarios inmediatamente reaccionaron e hicieron llegar sus comentarios que muchos llegaron a “dudar” de la sexualidad del cantante: “las puertas del closet se están abriendo”, “entre broma y broma, la verdad se asoma”, “la excusa es que estamos en el siglo 22” se puede leer en la publicación.

Hasta el momento Erik Rubín no ha dado ninguna declaración al respecto, ni Andrea Legarreta, pero en otras ocasiones la conductora ha dejado en claro que en su matrimonio hay mucha libertad.

Andrea Legarreta admitió que “tentaciones siempre hay”

La conductora Andrea Legarreta se expresó sobre lo que ha vivido en su matrimonio con Erik Rubín, después de festejar 22 años de matrimonio admitió que han pasado por distintas etapas algunas de ellas complicadas.

La verdad ha habido de todo, ha habido momentos complicados, pero sí les puedo decir que me llena de alegría sentir hoy que no nos equivocamos… no sé mañana…”, dijo Legarreta con una gran sonrisa.