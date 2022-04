A Toño Berumen se le juntan 10 acusaciones de abuso sexual

CIUDAD DE MÉXICO.- Exrepresentante y exproductor de grupos como Magneto y Mercurio y de artistas como Danna Paola, Toño Berumen fue señalado por el cantante Mauricio Martínez por abuso sexual hacia su persona.

Inspirado por la denuncia que hizo Sasha Sokol el marzo pasado, la denuncia de Martínez dio inicio a la presentación de más presuntas víctimas, por lo que actualmente se suman diez denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Berumen ha sido denunciado por acoso, abuso y violación, siendo estas 10 denuncias realizadas contra el exrepresentante desde el 16 de marzo al 7 de abril, información que brindó la representante de la organización civil “Nosotras por ellas” que ha dado acompañamiento a los denunciantes.

“Era una secta, de puros chavitos agraciados físicamente” compartió el cantante Jesús Falcón, miembro de la banda boyband M5. Los abusados, menciona Falcón, tenían una cosa más en común: no tenían padres que supervisaran.

Los testimonios

Falcón relató su abuso para Latinus: "Él estaba tomado, y de repente me quedo solo con él, me aventó a la cama, me rompió la camisa, por querer quitarla y querer besarme, y así como pude me liberé", contó.

Un tercer testigo que también dio declaraciones pero desde el anonimato, declaró:

"En un sofá se desnudó el señor Toño Berumen, y comenzó a tener relaciones con los demás muchachos, la persona que era mi pareja me dijo: 'te tienes que desnudar, sino Toño no te va dar la oportunidad" atestiguó.

Berumen, un promotor cultural y maestro

Pese a estar involucrado en los comités que organizan la asistencia de los Papas a México y ser representante del país en los Museos del Vaticano, Berumen no ha podido evitar el conflicto por abuso sexual. No obstante, así como hay gente que busca que se le penalice, hay gente que lo apoya, como Christian Carabias de Tierra Cero.

Carabias a El Universal declaró sobre Berumen lo siguiente: “Para mí fue un gran maestro, aprendí cómo manejarme en el escenario, el amor por el entretenimiento, cómo llevar una carrera limpia, llevar siempre un mensaje positivo. Me inculcó el respeto por los medios de comunicación, el profesionalismo, así que yo me quedo con esos recuerdos” a la vez que condenó las acusaciones, agregando que “es responsabilidad de cada uno romper con esas cadenas de abusos”.

