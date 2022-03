Gustavo Adolfo se disculpa públicamente con Mauricio Martínez

Ciudad de México.- El comunicador Gustavo Adolfo Infante ofreció una disculpa pública al artista Mauricio Martínez tras las críticas que recibió en las redes sociales debido a la insensibilidad que tuvo con la situación de Martínez y la denuncia contra Toño Berumen por abuso sexual.

Durante la emisión de Sale el sol, Adolfo dijo:

Aquí al estar hablando de Mauricio Martínez yo hice una expresión que el día de hoy me apena y me avergüenza, porque dije yo que no daba entrevistas, y no lo voy a repetir porque no quiero revictimizar, a una víctima como es el señor Mauricio Martínez, sé que fui poco sensible al expresarme de esa manera, en una persona que tuvo que regresar de la Unión Americana para poner en tinta y en papel una denuncia en contra de una persona hace 20 años... Yo entiendo que cada uno tenemos nuestro tiempo, el momento de romper el silencio y por supuesto que Grupo Imagen, Imagen Televisión, el matutino Sale el Sol, todos mis compañeros, los cuales no dijeron una sola palabra, fui yo, y yo tomo la responsabilidad de lo que dije, y ofrezco una disculpa al señor Mauricio Martínez y a todas las víctimas si se sintieron lastimadas, ofendidas, por ese adjetivo calificativo que utilicé”