Ari Borovoy quiere ser diputado

Tijuana, BC.- No, no es broma, el cantante Ari Borovoy se lanza como diputado. El también productor, manager y actor la cantó, como dicen, abiertamente en sus redes y dijo sentirse listo para tener un puesto como servidor público.

En un mensaje de 1:27 minutos de duración, el integrante de OV7 compartió su ánimo por emprender dentro de la política, presumió de tener una carrera lista, porque desde los 9 años le avala estar trabajando.

“Hoy quiero agradecerte a ti que me conoces desde hace 33 años, justo cuando empecé tenía 9 años de edad y has sido el respaldo detrás de cada uno de los proyectos que he emprendido.

“Desde que tengo uso de razón mis padres me han enseñado a perseguir mis sueños y mis metas, pero sobre todo me han enseñado que nada es imposible en esta vida. Este día es uno de los más importantes de toda mi carrera”, dijo el cantante.

Ari Borovoy quiere representar al pueblo

Sentado detrás de un escritorio, rodeado de accesorios que tienen que ver con su vida artística, Borovoy externó su deseo de representar al pueblo, curiosamente hace el anuncio en un año en el que no hay diputaciones en juego y tampoco especificó para qué partido político participaría .

“Contendré para diputado este año, en mi vida y en mi trayectoria he representado muchos talentos, pero hoy quiero representarte a ti como ciudadano, espero contar contigo: cada like, cada comentario positivo o negativo, cada mensaje que compartas será un paso más para consolidar nuestra meta juntos”, expresó el intérprete de “Enloquéceme”.

Los comentarios al video no se hicieron esperar y fue cuestionado por muchos aspectos desde su preparación académica, y hasta el por qué de su decisión.

“A ver vato... Ya eres famoso, exitoso, bueno pal bisne (como buen judío). No confundas tu habilidad para llenar teatros y auditorios de morritas que sólo van a cantar y a gritarte con legislar un país. Nos urgen buenos políticos, no galancitos con lana y tiempo de sobra”, se lee en los comentarios.

“¿Qué experiencia en gestiones públicas y políticas tienes?”, “¿Qué cargos públicos has desempeñado?", “¡Ay no! no es que el nivel de preparación de nuestros diputados sea muy alto pero…. Nuestro congreso cada vez es más pan y circo”.