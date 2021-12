Ari Borovoy descarta regresar a la actuación

Ciudad de México.- Ari Borovoy aseguró que no le gustaría actuar de nueva cuenta.

El ex integrante de OV7 externó su negativa de volver a los foros de televisión o sets de filmación.

En entrevista para el programa Sale el Sol, el cantante fue cuestionado por su deseo de realizar un trabajo de este tipo ahora que es productor de una obra de teatro; sin embargo, descartó tajantemente esta posibilidad.

Realmente cuando empecé a actuar, yo estrené en teatro, quise hacer televisión, después quise hacer cine, para entender un poquito cómo se hace, entonces yo tengo muchas inquietudes, entonces no, no regresaría”, dijo firmemente el artista.

Época de actor de Ari Borovoy

A pesar de que Ari es comúnmente recordado por su labor musical, el cantante tuvo su época en la que actuó en proyectos como la telenovela ‘CLAP, el lugar de tus sueños’, donde comparte créditos con Lidia Ávila.

Además de participar en otros proyectos como la serie ‘RBD La Familia’ y la película ‘Deseo’, siendo esta su primera oportunidad en el séptimo arte.

Recientemente el artista confesó que otro de sus próximos planes es plasmar sus vivencias dentro y fuera del grupo OV7 en un libro próximo a publicarse.

“Contendrá lo que he vivido, estoy empezando a escribir yo solito y eventualmente llegará un profesional a ponerle orden a todas las ideas, lo escribo principalmente para que no se me olviden a mí las cosas porque sí guardo mucha información”, dijo al respecto.