El primer beso de Ari Borovoy fue con Angélica Vale

LOS ÁNGELES, California.- Angélica Vale reveló que el primer beso que dio Ari Borovoy a una mujer fue con ella, pero no fue la primera vez que ella besaba a un hombre, ya que su primer beso había sido con Alejandro Ibarra.

En una entrevista que la hija de Angélica María le otorgó a Yordi Rosado, la actriz, de 45 años de edad, habló sobre su primer beso, que fue con el hijo menor de Julissa, mientras hacían la obra de “Vaselina”, en su adolescencia.

Pero Yordi Rosado la sorprendió cuando le dijo que varias personas le había dicho que era muy buena para besar, incluyendo Ari Borovoy, el integrante de OV7, quien quedó tan impresionado con “La Vale” que jamás olvidaría el momento.

Que besas muy rico… no (fama) de besadora, porque no es que hayas besado a mucha gente, pero la gente que te ha besado me ha dicho que: ‘¡Wow!’. Ari Borovoy si me dijo: ‘¡Jamás se me va a olvidar el beso que le di!’”, platicó Yordi.