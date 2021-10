Angélica María desmiente romance con Vicente Fernández

Ciudad de México.- Han pasado más de dos meses desde que Vicente Fernández fuera internado de emergencia y hasta la fecha continúa luchando para recuperar su salud. Salió a la luz una lista de las supuestas mujeres con las que mantuvo un romance a pesar de que el artista estuviera casado con doña Cuquita Abarca.

Debido a que “El Charro de Huentitán” y Angélica María estuvieron en diversos proyectos del cine mexicano y la música al mismo tiempo, Procedió que la madre de Angélica Vale fuese una de las estrellas del medio artístico que estuvo ligada sentimentalmente al padre de Alejandro Fernández.

Por ello, la llamada “Novia de México” aprovechó la entrevista que dio al programa Sale el Sol para desmentir esta información.

¿A mí?... ¡Ay, no es cierto!, ¿cómo?, ¡pobre Chente!, ¡no es cierto!, soy muy amiga además de su mujer, Cuca la adoro, adoro la familia, nunca fuimos nada, nada. Chente y yo amigos y un verdadero amigo, lindo, compañero bello” Explicó.

Posteriormente, Angélica se mostró preocupada de no poder tener contacto con la familia del intérprete de “Mujeres divinas” después de enterarse sobre su mal estado de salud.

No he podido hablar con Cuquita, yo desgraciadamente cuando me cambie perdí mis libretas y ahí tenía el teléfono de ellos, no lo tenía en mi teléfono, lo tenía en mis libretas, lo perdí, no lo tengo, he tratado de conseguirlos, me comunico con una persona que trabaja con ellos que tampoco me contesta, pero le digo que estamos preocupadas, que los amamos, que les mandamos nuestro amor, ojalá le pase el recado esta persona que trabaja con ellos”