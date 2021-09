Alejandro Fernández responde a las críticas sobre su físico

ESTADOS UNIDOS.- Alejandro Fernández compartió varias imágenes en su cuenta personal de Instagram para anunciar los lugares que estará visitando mientras se encuentra de gira por Estados Unidos, por lo que está actualizando a sus seguidores sobre sus conciertos y unas cuantas selfies que lograron enloquecer a sus fans.

Sin embargo, el artista mexicano subió una foto algo distinta a las últimas publicaciones donde luce su típico traje y su mejor pose en escenario. En esta instántanea aparecía en el carro con un look bastante casual y cómodo, pues estaba en shorts y chamarras de mezclilla: "Rumbo a Chicago, allá los espero!", se lee en la descripción de Instagram.

Y aunque "El Potrillo" recibió cientos de comentarios de sus seguidores que expresaban lo 'sexy" que se veía el cantante, también destacaron que su presentación de Houston, Texas estuvo increíble y que creen que fue una de las mejores que ha hecho.

La mayoría de usuarios comentaron que Alejandro Fernández es alguien extremadamente guapo, incluso hubo quienes le pidieron un 'beso de buenas noches'. Todos sus fans parecían expresar el inmenso cariño que tienen por el hijo de Vicente Fernández, pero como suele suceder en las redes sociales, las críticas también estuvieron presentes y algunos comentarios destacaron por ser negativos hacia la apariencia física del músico.

"Pensé que era Chabelo", "¿Quién te esta vistiendo? Despídelos", "Tan bien que te vestías antes. La verdad no te queda ese look, ya estás bastante grandecito", fueron tan solo algunos de los comentarios negativos.

Pero el que más llamó la atención fue el de una usuaria que le dijo que se veía "deteriorado", algo que Alejandro no pudo soportar, pues fue uno de los pocos comentarios que decidió responder, con lo que parece ser demasiada molestía. Y es que el intérprete de "Te olvidé" le contestó: "Un espejo pa' la ñora", lo que desató varias burlas hacia la internauta.

Y eso no fue todo, ya que otro cibernauta también aseguró que el cantante lucía muy demacrado en sus fotos: "Se ve demacrado este compita, te está comiendo la vida rápido Alex, ánimo, siquiera péinese", a lo que Fernández también dio su opinión y respondió que no debería criticar sin empatía, pues no se está poniendo en su lugar al informarse que se encuentra en una gira internacional.