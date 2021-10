Yordi Rosado revela que su pareja le vomitó encima durante encuentro sexual

MÉXICO.- Durante la emisión del divertido programa de Unicable, "De noche todo pasa", Yordi Rosado jugó con sus invitados especiales Ernesto Laguardia, Verónica Flores y Michelle Vieth al 'Yo nunca, nunca', el cual consiste en revelar algunos oscuros secretos. Tal fue el caso del conductor, quien confesó un raro incidente que ocurrió durante un encuentro sexual.

Y como es de costumbre, el locutador demostró una vez más que no tiene miedo ni verguenza de hablar de su vida y sus miles de aventuras que logran sacar una buena carcajada a cualquiera que lo escuche. Y ahora no fue la excepción, pues Rosado recordó cuando le vomitaron encima en medio de la intimidad.

La pregunta del juego era si alguno de ellos había vomitado para bajar la borrachera, a lo que unos contestaron que sí lo hacían pero a escondidas por pena, mientras que otros contestaron que no, ya que la sensación de regresar la comida es algo asquerosa y que no les agrada, pero en el caso de Yordi contó que una chica sí lo hizo por estar bastante alcoholizada.

"A mí me tocó una chava que haciendo el amor me vomitó", confesó sin tapujo, lo que causó la sorpresa de sus acompañantes, pues nadie podía creer lo que estaba contando con tanta naturalidad. Por su parte, Manuel Lechuga le preguntó a Yordi si eso hizó que aumentará la intensidad del momento: "¿Y te prendió?" "No, no me prendió, pero me reí mucho".

Es que yo dije: 'Pobre'. O sea, la verdad yo no lo veía venir, no creí, nos reímos, la limpié, nos reímos cañón. Y me dijo al otro día: 'Wey, es lo mejor, perdón, pero qué reacción tan más ching*na'. Y las pasamos los próximos meses muy bien, la verdad", comentó el conductor.

Después de eso, los presentadores e invitados comenzaron a bromear sobre los encuentros sexuales que posiblemente siguieron teniendo como pareja, pero Yordi Rosado aclaró que nunca más volvió a sucederle algo igual y que esa joven jamás le volvió a vomitar. Para cambiar el tema, la siguiente pregunta fue si alguno de ellos ha stalkeado a sus ex en redes sociales, donde también salieron diferentes opiniones.