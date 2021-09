Yordi Rosado revela quién fue su primer amor

MÉXICO.- En cada uno de los segmentos del programa de Unicable, “De noche todo pasa con Yordi Rosado”, se tocan diferentes temas que siempre logran cautivar al público, pues alguno de los invitados ocasionalmente revelan algún secreto que tenían muy bien escondido.

Durante el programa del lunes, Yordi Rosado tuvo la compañía de Verónica Flores, Yorem Rojas, Sofía Escobosa y José Manuel Lechuga, quienes compartieron sus recuerdos de la infancia, pero lo que mas destacó fue cuando hablaron sobre los amores fugaces que tuvieron de pequeños.

Primero, el conductor confesó que le daban asco las niñas y no le gustaba relacionarse con ellas, al igual que Sofía quien afirmó que antes solo quería pasar el rato con sus amigas sin tener que convivir con el sexo opuesto. Esto fue hasta que entraron a la secundaria y, como de repente, empezaron a interesarse en todos sus compañeros.

Manuel Lechuga comentó que en su pubertad se puso de acuerdo con sus amigas de empezar a saludarse y despedirse de beso, aunque ahora es algo muy común, en su momento asegura que se sintió bastante emocionado y ansioso porque esperaba con mucha ilusión que llegara la hora de entrar a la escuela para saludar a las chicas con un beso en el cachete.

Fueron durante estas anécdotas que Yordi Rosado recordó cómo era el primer amor, el cual considera como “precioso”, además reveló que su primera atracción fue con su maestra de inglés en la primaria, cuando él solo tenía 6 años de edad.

Se llamaba Evelyn, tenía pelo negro, ojos azules y cara blanca, blanca, pero yo estaba chiquito, tenía como seis o siete años y yo decía: ‘No, no, no, es que me encanta ir a la clase de inglés’. (…) No aprendí nada pero sí decia: ‘yes, yes, yes’”, comentó el famoso.