Yordi Rosado admite que se realizó una cirugía estética

MÉXICO.- Los conductores de “Miembros al Aire” tocaron un tema en el que, una vez más, todos tuvieron algo que opinas, pues cada uno confesó alguna parte de su cuerpo que no les agradaba y si harían algo por mejorarlo.

En el caso de Yordi Rosado, admitió que se realizó una cirugía estética a los 35 años porque su pareja se lo decía constantemente y aunque él al principio se negaba por no tomarle mucha importancia, poco a poco comenzó a darse cuenta que sí se notaba en su rostro este defecto.

Y es que el conductor mencionó que tenía los párpados caídos, al punto que parecía que siempre tenía los ojos cerrados cuando no era así, algunos de sus compañeros comenzaron a cuestionar si eso era normal o por la edad, pero Yordi comentó que era algo hereditario.

Al principio, el creador de contenido creía que las cirugías estéticas eran procedimientos un poco más femeninos, pero admitió que esos pensamientos ya después los calificó como “estúpidos”. Fue hasta que notó cómo lucían los párpados de su papá que consideró que la operación sería una gran idea para no terminar como él.

Me iban a operar de sinusitis y ahí me operaron los párpados. Me quitaron un pedazo de párpado y sí me abrió más los ojos (…) Me tardé como cuatro meses con los ojos morados y para volverme a ver normal, como un más”, relató Rosado.