Conductor de “Miembros al Aire” confesó que chocó contra una casa y tras estar alcoholizado

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de los conductores de “Miembros al Aire” reveló que en una ocasión chocó contra una residencia y un árbol por manejar en estado de ebriedad, situación que jamás olvidará, ya que fue traumante.

Se trata de Paul Stanley, quien confesó a sus compañeros uno de los momentos de su vida en los que ha sentido más miedo, asegurando que ese día del accidente fue cuando más miedo ha sentido.

El hijo de Paco Stanley platicó que hace algún tiempo iba manejando su automóvil por el rumbo de Lomas de Cocoyoc, cuando perdió el control de su vehículo debido a la falta de iluminación en el área.

Una vez iba en… pues sí, andaba pedo y me metí a una casa en el carro. Estaba en Cocoyoc, en Lomas de Cocoyoc, y hay una zona en donde no había luz, no se veía ni ma… nada, y era una curva, y entonces, no alcancé a dar… la neta, no iba tan pedísimo, pero no alcancé (a ver), no había luz”, dijo.

El hombre, de 35 años de edad, agregó que se salió del camino y se fue directo a la vivienda que estaba muy cerca de la curva, en la que afortunadamente no había personas en el interior.

“Eran árboles, una barda y me metí a la recámara, y sí, se veía la recámara y todo. Me ca… me ca… no ma… me dolían las costillas y todo, por el cinturón… y las bolsas de aire”, añadió.

El conductor de “Hoy” indicó que el seguro de su automóvil se encargó de arreglar todo, mientras a él se lo llevaron a un hospital para recibir atención médica.



Anécdota a partir del minuto 02:36