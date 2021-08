Yordi Rosado recuerda cuando casi muere ahogado junto a su hijo

MÉXICO.- Yordi Rosado narró una experiencia que ahora recuerda como traumática, pues el locutor de radio creyó que perdería la vida junto a su hijo mientras se encontraban en las playas de Acapulco hace más de un año.

Fue durante una transmisión del programa de Unicable, “Miembros al Aire”, que el conductor recordó que cuando era menor casi se ahogaba, pero lograron rescatarlo, aunque el evento no pasó a mayores, Yordi admite haberse traumado con el mar y que desde entonces le tiene bastante miedo.

A pesar de ello, no dejó de visitar las playas y fue durante el verano pasado a Acapulco junto a su hijo de 15 años y decidieron rentar un tipo de tablas de surf, mientras se divertían dentro del mar perdieron la noción del tiempo y de la distancia, cuando de repente la correa comienza a jalarlos hacia el fondo.

El asunto es que en 20 minutos que estábamos jugando no en la orilla pero muy cerquita, de repente ya estábamos muy adentro, pese a que soy muy cuidadoso no me di cuenta de lo dentro que estábamos y de repente siento cómo me jala la corriente, pero de un segundo a otro”, narró el conductor.