“Me hubiera gustado salir contigo”: Yordi Rosado se le declara a Erika Buenfil

CIUDAD DE MÉXICO.- Erika Buenfil quedó más que sorprendida por la atrevida declaración de Yordi Rosado, al confesarle que le hubiera gustado tener una relación sentimental con ella.

La llamada “Reina del TikTok” tuvo una entrevista con el ex colaborador de “Otro Rollo”, donde charlaron de una ocasión en que coincidieron en el mismo hotel.

De acuerdo al también conductor de “Miembros al Aire”, durante un viaje se encontró con la actriz de “Vencer el pasado” y tuvo una buena impresión de ella.

Te voy a confesar una cosa, y a todo mundo, en uno de esos viajes, […] no te conocía tanto y te oí, simpática y estabas atacada de la risa y hablabas de unas carnes asadas en Monterrey. De repente agarré, volteé y dije, ‘que simpática es’, yo estaba casado, y entonces dije, ‘si no estuviera casado me encantaría salir con ella’”, afirmó el conductor.