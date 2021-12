Ari Borovoy anuncia condición para aprobar la bioserie de OV7

Ari Borovoy asegura que no mantiene contacto con los escritores de bioserie de OV7, a pesar de las declaraciones de exintegrantes del grupo como Mariana Ochoa, Erika Zaba y Lidia Ávila, confirman que ya lo hicieron.

El cantante y productor confesó en entrevista que hasta la fecha sigue sin saber de ese proyecto, y no descartó tomar acciones legales si hablan de su vida sin su autorización.

No, a mí no me ha tocado, la verdad es que ni siquiera estoy enterado, si me buscan contentísimo les platicaré de qué se trata, estoy esperando a que me manden y me platiquen de qué va este papel que habla de mi infancia, antes de firmar algo, sin saber de qué se trata, pero no, yo no he tenido acercamiento con ellos en meses o años”, dijo al respecto en el programa Ventaneando.