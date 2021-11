Ari Boroboy reta Edith Márquez a comprobar por qué fue 'desagradable' trabajar con él

Ciudad de México.- Luego de que Edith Márquez asegurara que fue “desagradable” trabajar para la compañía de Ari Boroboy, éste le responde.

Durante la entrevista concedida al programa ‘Sale el Sol’, el integrante de OV7 arremetió contra la ex Timbiriche, luego de sus declaraciones contra Bobo Producciones, empresa de Boroboy.

Ari rompió el silencio y sin dudarlo destacó que su compañía le brindó muchas oportunidades a la intérprete.

Me parece fuera de lugar que haya comentado eso, para nosotros no fue así, el final tampoco fue así, después se dieron ciertas cosas que yo no voy a comentar, pero me parecería justo que si te preguntan ‘¿cómo te fue con Bobo (Producciones)?’, y que tú digas ‘es lo más desagradable que me ha sucedido, no puedo decir nada, pero es lo más’… sino puedes decir nada, no digas nada, si puedes decir, o si vas a decir, dilo. ¿Desagradable haber ido a Rusia?, ¿desagradable haber llenado arenas?, ¿desagradable haber vendido Discos de Oro?... sí lo laboral te parece desagradable, no sé entonces ¿qué es agradable?”, manifestó molestó.