Ari Borovoy lanza misterioso mensaje sobre la “envidia” ¿Indirecta para OV7?

CIUDAD DE MÉXICO. – Parece que los problemas entre los integrantes de OV7 continúan, pues, recientemente, Ari Borovoy, cantante y actor mexicano lanzó un “duro y misterioso” mensaje, el cual, según los medios, va dirigido a sus compañeros de agrupación.



Por medio de sus redes sociales, Borovoy compartió una imagen, en la que se entiende que se encuentra en la playa, y la acompañó con un texto un tanto confuso en el que habla de la “Envidia”.

Recordado cuanta razón tenía mi padre. El decía: ´Cuando vean que no pueden igualarte, y mucho menos superarte, tratarán de ensuciarte´. A eso se le llama ENVIDIA. Sigue caminando. Tú sigue”, escribió el cantante en su Instagram.



La publicación rápidamente se llenó de mensajes y comentarios de sus seguidores en donde cuestionan a Borovoy sobre la situación del grupo y si el mensaje “tiene que ver con OV7”, otros incluso lo comenzaron a llamar “soberbio”, pero el cantante ha permanecido en silencio y no ha respondido a las dudas de sus fans.



Kalimba también dio una declaración



Los demás integrantes de OV7 también han dado sus versiones sobre los “problemas” por los que están pasando, pues hace unos días, tanto Érica Zaba como Mariana Ochoa afirmaron los “rumores” y aseguraron que sí existía inconformidad dentro del grupo.



Por su parte, Kalimba, quien se encuentra en cuarentena luego de dar positivo a Covid-19, confirmó que OV7 está pasando por “problemas” debido a la falta de comunicación.



“Hay que explicar mucho, somos hermanos, el público tiene que saber que no es la primera vez que tenemos un distanciamiento o un pensamiento diferente. No hay un pleito porque no ha habido insultos, gritos, simplemente fue en este momento de pandemia, de crisis, que fue lo que detuvo la gira. Nosotros estuvimos ensayando para detener la gira por la pandemia, no fue OV7”, declaró Kalimba.