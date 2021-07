Érika Zaba se sincera sobre los conflictos en OV7

CIUDAD DE MÉXICO. – La cantante mexicana de 43 años, Érika Zaba, recientemente confirmó que los rumores sobre el distanciamiento entre sus compañeros de OV7, son completamente ciertos, así lo reveló por medio de un video en su canal de Youtube.



En el video compartido por la cantante, Zaba reaccionó, junto con su esposo, a las imágenes de su boda hace cuatro años y recordó cuando sus compañeros de agrupación les colocaron el lazo.



“Ahí los siete, juntos, poniéndome el lazo. Cómo disfruto esta imagen del lazo, no podía dejarlos a ellos fuera de estos momentos”, expresó la cantante.



“Me da un poco de melancolía por el momento que estamos viviendo los siete, pero sin duda ellos han sido parte de mi vida y los amo y me da mucho sentimiento que hoy estemos distanciados, a lo mejor es la palabra. Siempre hemos estado unidos, felices”, confesó Ériza Zaba.



Sin embargo, esto fue lo único que declaró la cantante sobre el “distanciamiento” entre sus compañeros. Posteriormente, recordó cuál fue la reacción de Ari Borovoy, Mariana Ochoa, Óscar Schwebel, Kalimba y Lidia Ávila cuando les dio la noticia de que se iba casar, confesando la felicidad que a éstos les había causado la novedad y, sobre todo, el cómo recibieron a su esposo, pue aseguró que desde el primer momento ellos “lo adoptaron, lo amaron y estaban felices de que se fuera a casar con un gran hombre”, señaló Zaba sobre su esposo.



Además, Érika volvió a compartir otro video por medio de su Instagram personal dónde habló del tema y expresó abiertamente los problemas que tienen los miembros de OV7:



Quiero compartirles mi sentir y pesar de lo que está pasando en este momento con el grupo: para nadie es un secreto que hemos estado teniendo temas complicados. Claro que estoy triste. No me gusta tener estas diferencias con los que siempre he considerado mis hermanos. Sí, tenemos problemas, en 30 años de relación, claro que los tenemos. Pero eso no quiere decir que no lo discutamos o se arregle. Lo vamos a conseguir superar, como ya lo hemos hecho antes”, declaró Zaba.