M’Balia asegura que se siente feliz y enamorada

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras los rumores de que Lidia Ávila dejó de hablarle a su compañera de OV7, M’Balia, por la relación que tiene con hombre transgénero, la hermana de Kalimba dejó entrever que lo que se dice puede ser verdad.

Hace varios días, algunos medios publicaron la noticia de que Lidia Ávila le había dejado de hablar a su compañera de grupo, M’Balia, porque supuestamente no estaba de acuerdo con la relación que había iniciado con su actual pareja Alex, quien biológicamente nació de sexo femenino, pero en la actualidad es un hombre trans.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

En la alfombra negra del estreno del musical “Sie7e”, M’Balia reveló que en estos momentos de su vida se siente muy feliz y enamorada, pero dejó entrever que hay un distanciamiento evidente.

Al cuestionarla si esa distancia que tiene con su compañera de grupo se debía a lo presunta transfobia de Lidia hacia su pareja, M’Balia dijo que no le consta, pero todo puede pasar.

“Pues a mí, de oídas, me han llegado muchas cosas, por diferentes personas, pero de oídas, pues… puede ser o puede que no, Cada quien responde por lo que dice y por lo que hace y mientras yo no lo escuche directamente, no te puedo decir si ha pasado o no”, dijo.

La cantante detalló que el último contacto que tuvo con Lidia fue en febrero, y aseguró que el tiempo es el que permite acercarse más o menos a las personas, pero la realidad es que, desde entonces, no ha existido un motivo para que coincidan como con otras de sus compañeros, como Érika Zaba, Ari Borovoy y Kalimba.



LIDIA ÁVILA RESPONDE A LOS RUMORES DE SU SUPUESTA TRANSFOBIA

Luego de los señalamientos hacia Lidia Ávila de su presunta transfobia, la cantante dejó en claro en sus redes sociales que ella es respetuosa con las personas y no está de acuerdo con las etiquetas de las personas, asegurando que su mentalidad es incluyente.

“Si algo tengo bien arraigado en mi vida, son los valores que me enseñó mi familia, el amor, la honestidad y el respeto. Todos somos seres humanos, tenemos los mismos derechos, la libertad de amar y ser felices como cada quien lo decida, estoy convencida que entre los seres humanos no deben existir etiquetas”, reza parte del texto.

Aunque no mencionó nombres ni mencionó en problema en el que se vio involucrada, no está de acuerdo en que se inventes cosas que no se dijeron.

“No dejes que pongan palabras en tu boca que jamás has pronunciado, ni que te etiqueten como algo que no eres. Bendiciones y todo mi amor para ustedes que saben quien soy y de que madera estoy hecha. Los quiero!!!”, finalizó.