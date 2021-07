Kalimba confirma su segundo contagio de Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Kalimba puso fin a los rumores y, para la preocupación de sus fans, confirmó que volvió a dar positivo por Covid-19.

Luego de que su compañera Érika Zaba revelara a los medios que el cantante no asistió al bautizo del hijo de ésta, Emiliano, por haber contraído el coronavirus por segunda ocasión.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

En una entrevista para “De Primera Mano”, contó que ha estado enfermo desde hace dos semanas.

Estoy saladito, estuve dos semanas con COVID, la tuve, me empecé a sentir mal. Yo estoy en promoción de mi disco, hemos tenido todos los cuidados alrededor de la obra, de las chambas que nos van saliendo a los artistas, pero en alguna de estas dentro de la promoción del disco fue que me contagié, estuve dos semanas parado.”, contó el artista.

LO PEOR YA PASÓ

Para alegría de todos, Kalimba también confirmó que, después de quince días de síntomas, se hizo una segunda prueba que salió negativa.

“Ya tango mi segunda prueba, salió negativa. Justamente hoy vinieron a hacer la segunda prueba que gracias a Dios salió negativa y ya puedo volver a estar cerca de la gente”, afirmó.

Además, aseguró que, a diferencia de su primer contagio, esta vez los síntomas no fueron tan agresivos.

“Es la segunda que me da, la primera fue en noviembre, y me esta vez dio mucho más tranquilo, me he mantenido en general haciendo ejercicio, tomando micha agua para que si volviera a pasar pudiéramos estar con todo”, añadió.

Finalmente, aclaró que esta no es la primera vez que hay un distanciamiento en OV7.

"Hay que explicar mucho, somos hermanos, el público tiene que saber que no es la primera vez que tenemos un distanciamiento, o un pensamiento diferente. No hay un pleito porque no ha habido insultos, gritos, simplemente fue en este momento de pandemia, de crisis, que fue lo que detuvo la gira. Nosotros estuvimos ensayando para detener la gira por pandemia, no fue OV7″.