Rumores sobre Kalimba como caso positivo a Covid-19

MÉXICO.- El sábado pasado Érika Zaba celebró el bautizo de su hijo Emiliano; el evento se llevó a cabo en la Ciudad de México al lado de sus amigos, familia y la presencia de su compañera de OV7, M’ Baila.

Los invitados tuvieron su propio vaso personalizado para no compartirlo, e incluso cada uno debía someterse a una prueba PCR para detectar quiénes eran pacientes positivos o negativos al virus SARS-CoV-2, esto con intención de evitar el riesgo de contagios durante el festejo.

A pesar de que Zaba invitó a todos los integrantes de OV7, la única presente fue M’Balia, quien acudió junto con su novio Alejandro Tinajero y que además fue cuestionada por la ausencia del resto del grupo.

Escuché que de entre los Ov7 sólo pudo llegar la morena, los demás ya me avisaron que les fue imposible pero bueno todos yo sé que hubieran querido estar ahí pero bueno ya vendrán cumpleaños y más eventos después con más calma", explicó Erika para El Universal.

Ante la pregunta del por qué sus compañeros no pudieron asistir, la madre de Emiliano respondió que Mariana Ochoa no pudo viajar desde Estados Unidos debido a las tormentas; Ari Borovoy estaba de vacaciones por la playa; Lidia Ávila tuvo una reunión familiar y, por último, respondió que Kalimba “tiene Covid”.

El comentario lo reveló sin sorpresa o emoción alguna, y pasó desapercibido ante el tema hasta que fans de OV7 comenzaron a preocuparse por la salud del cantante.

Algunos seguidores de Kalimba confirman que el intérprete de “No me quiero enamorar” sigue subiendo su contenido habitual de manera alegre y normal, por lo que creen que realmente se trata de un falso rumor y que no es caso positivo al virus.

Durante noviembre de 2020, el artista fue quien confesó su resultado positivo de Covid-19 a través de sus redes, además de mantener al tanto a todos sus seguidores sobre su recuperación. Es por ello que, a falta de información, los fans de Kalimba suponen que el cantante se encuentra bien, ya que de lo contrario él lo estaría compartiendo en sus historias de Instagram como suele hacerlo.