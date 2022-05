Sebastián Yatra explica por qué criticó las relaciones de Camilo y Rauw Alejandro: "No están tan enamorados"

COLOMBIA.- Hace unas horas se viralizó un video en que Sebastián Yatra critica las relaciones de Rauw Alejandro y Camilo, pues asegura que sus colegas no están tan enamorados de sus parejas como aparentan.

Por algunas horas, Yatra estuvo envuelto en polémica, ya que algunos usuarios comenzaban a criticarlo por sus afirmaciones, mientras otros esperaban una pelea entre él y los cantantes. “Ni Camilo, ni Rauw están enamorados. Lo que yo me he dado cuenta por los años que llevo trabajando en a industria…”, se escucha decir al músico en el clip de 30 segundos.

Sin embargo, parece que todo se trató de una estrategia para publicitar su nuevo material musical, pues Yatra compartió en sus redes sociales un video donde se escucha la canción que lanzará pronto.

"Dile a tu papá que te mudas conmigo, dile a tu mamá que es enserio que no somos amigos, ni Camilo, ni Rauw están tan enamorados, que me junten varias vidas me las paso a tu lado, enamorado", dice el tema.