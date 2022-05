Sebastián Yatra niega video íntimo filtrado

Ciudad de México.- El cantante Sebastián Yatra estuvo en el ojo público después de que se filtrara un supuesto video íntimo protagonizado por el artista. Por lo que en su llegada a México se expresó al respecto con el fin de aclarar las interrogantes.

Yatra señaló que no era él quien protagonizaba el video, aunque reveló que cuando se enteró, dudó si lo había hecho o no.

Yo no lo vi, no lo vi del todo, vi solamente como… ¿tú lo viste?... sí me parezco un montón, hasta lo dudé…”

Explicó el artista con una gran sonrisa.

A punto de ser extorsionados

De igual forma, el artista contó que su gente cerca de trabajo estuvo cerca de ser extorsionada por dicha situación. “De hecho, me escribió mi mánager Paula, que le habían mandado como un e-mail de tipo: ‘oye, tenemos el video porno de Sebastián, si lo quieres paganos tanta plata’, o alguna cosa como que ‘ya se está regando por ahí, te avisamos por aquí, pero podemos ayudarte’ entonces ya me escribió como ‘Sebas, ¿hay algún video del que me quieras contar?’, y me puse a pensar”, contó.

Aunque Sebastián remarcó que hasta la fecha no ha hecho videos de este tipo. “No, yo no me he grabado, tengo que ser un tipo precavido con ustedes, la discreción, hay muchas cámaras, espero no tener ningún video porno por ahí”.

Finalmente, el cantante de 27 años manifestó que por ahora desconoce si sus padres ya tienen conocimiento de los rumores en los que se vio envuelto. “Yo no sé si mis papás se enteraron, no sé, no hablé con mis papás del tema”.