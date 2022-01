¿Se armarán los golpes? Carlos Trejo ofrece 250 mil pesos a Alfredo Adame a cambio de una pelea

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin duda alguna la pelea callejera que protagonizó Alfredo Adame el pasado martes 25 de enero fue un suceso que nadie olvidará, pues miles de usuarios de redes sociales publicaron divertidos memes o simplemente se pronunciaron al respecto para criticar al actor.

Una de las personas que sacó provecho de la situación y bromeó sobre el mal temperamento del ex político, fue Carlos Trejo, quien comparó a Adame con un "osito panda" y lo señaló de "cobarde" por pelearse a golpes con una familia en plena calle, además de criticar que lo tiraron al piso siendo que se hace llamar un experto en las artes marciales.

Y luego de que la riña callejera se volviera viral en las redes sociales, el famoso cazafantasmas se presentó en el programa "De Primera Mano" para ofrecerle a su rival 250 mil pesos si aceptaba pelearse a golpes con él, esto después de acusar a Adame de mentiroso y extorsionador, ya que asegura que el actor está intentando "sacarle dinero" a la familia con la que aparece discutiendo en los videos.

Para evitar que el actor de telenovelas le intente sacar provecho a esta familia con la que pelea en plena calle, el investigador paranormal explicó que prefería retomar el encuentro que no ha concretado con su enemigo para entregarle una importante suma monetaria, así lo declaró públicamente en el programa junto a Gustavo Adolfo Infante.

No hay bronca y lo digo públicamente, yo le ofrezco (a Alfredo Adame) aquí en tu programa 250 mil pesos en efectivo y que se suba a pelear conmigo”, dijo Carlos Trejo.

Al respecto, el periodista de espectáculos aclaró que no tenía intenciones de hacer tratos con el polémico conductor e incluso bromeó con el autoproclamado cazafantasmas sobre la poca posibilidad que tendría Alfredo Adame en su pelea, ya que demostró que no tiene la capacidad suficiente para enfrentarse a otros: "Es un abuso de tu parte después de ver cómo se defiende", explicó entre risas.

Más allá de solo pedirle públicamente a Adame una pelea, Carlos Trejo también expresó que intentó contactar a la mujer que aparece en los vídeos y le comentó a Adolfo Infante que estaba dispuesto a ayudarle en su proceso legal contra el presentador de televisión.

Y sobre la víctima que aparece en estos clips, el especialista paranormal bromeó sobre lo cómico de la situación y lo celoso que se sentía con la mujer en cuestión, pues aseguro que ella logró golpear a su enemigo antes que él.

"Me molesta porque me ganó, se metió antes que yo, pero me gustaría que analicemos el video, el carro está ladeado, llega este enfermo, le empieza a golpear el cofre y con la mano en el celular rompió el espejo, Mayte se baja y se ve que en la mano tiene el celular, por lo que lo desarmó, así que sabemos que lo del robo es una invención de este enfermo”.