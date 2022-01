"Persona enferma": Gustavo Adolfo Infante reacciona a la pelea callejera de Alfredo Adame

CIUDAD DE MÉXICO.- El día de ayer el nombre de Alfredo Adame se volvió viral en las redes sociales luego de que circulara varios videos en el que apareció peleando a golpes con una familia , con quienes probablemente tuvieron un accidente de tránsito.

A partir de esto, el ex político se volvió el centro de atención de los usuarios y medios de comunicación, pues la mayoría coincide que esta pelea callejera solo surge que el actor mexicano tiene un mal temperamento y que su ira ya no solo se limita a insultos o amenazas, sino que también está dispuesto a acudir a la violencia física.

Fue tan viral el polémico incidente en una avenida de la Ciudad de México, que hubo algunas figuras públicas también se pronunciaron al respecto, como Carlos Trejo que llamó "cobarde" a quien pareciera ser su enemigo desde 2004. Y ahora fue el turno de Gustavo Adolfo Infante, quien se arrojó contra el conductor durante la última emisión de su programa De Primera Mano .

El periodista de espectáculos bromeó sobre los supuestos rangos que el actor tiene en artes marciales y defendió a la familia que resultaron agredidos físicamente por parte de Alfredo Adame , además de mencionar que la mujer tuvo suerte de que no venía sola, pues se desconoce de qué pudo haber sido capaz el ex politico.

“Lo que nunca pensó es que venía un señor con ella, que iba a responder por ella y tuvo suerte Adame, porque volvemos a lo mismo, alguien se puede bajar con una pistola, ¡pum!, darte un balazo y se acabó”, dijo.

Asimismo, Infante y sus compañeros del programa mencionaron que esta no sería la primera vez que Adame se ve envuelto en una polémica como esta, ya que se reconoce que es una persona bastante agresiva y explosiva que suele recurrir a la violencia cuando alguien lo hace molestar aunque sea un poco, y recordaron que en su campaña política insultó a una persona que viajaba en el interior de su vehículo.

Por situaciones como esas y la que se hizo viral el pasado martes 25 de enero, el conductor de De Primera Mano dio su honesta opinión sobre lo que debería hacer el actor de telenovelas, incluso explicó que era necesario que se sometiera a un tratamiento psicológico para resolver sus problemas de ira que lo hacen actuar de manera irracional.