Alfredo Adame cuenta se versión de pelea en la calle: asegura que le querían robar una cadena

MÉXICO.- Este martes 25 de enero se viralizaron varios videos en los que se puede ver a Alfredo Adame peleando en plena vía pública con una pareja. Desde que se dieron a conocer los clips, el nombre del conductor se volvió tendencia en Twitter a causa de las burlas que los usuarios hicieron sobre él, quien supuestamente es cinturón negro en Karate. Incluso llamó la atención que una menor se uniera a la riña y arremetiera contra el actor.

Con base en lo que se ve en los videos, Adame estaba golpeando con el puño la puerta de un automóvil, visiblemente alterado. De este se baja una mujer que inicia los golpes con el actor y posteriormente se unen un hombre, el conductor del auto, y hasta una niña.

No entiendo porque Alfredo Adame no es Diputado plurinominal de MORENA, cumple perfectamente el perfil pic.twitter.com/HxjtDN0kSY

En otros clips se ve que la pelea continúa entre la pareja y Adame, pues mientras la mujer lo graba, le quita su celular y se rehúsa a dárselo. Luego de que el presentador intenta arrebatarle el teléfono a la joven, el otro hombre interviene y tira al actor al suelo. Hasta el momento se desconoce qué fue lo que ocurrió antes de lo que muestran los videos, pero Adame ya dio su versión de los hechos.

Por medio de un clip publicado por el programa de espectáculos Venga la Alegría, Adame habló ante la prensa del incidente y aseguró que todo empezó porque le querían robar una cadena y su teléfono.

"Yo decía por qué se me deja venir al cuello, hasta después ya cuando arranqué y todo el rollo me encontré tirado un dijecito que yo traía con una piedra roja y dije 'pues claro por qué se me fue aquí, pues a robarme la cadena'", comentó.