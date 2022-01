Alfredo Adame responde a las acusaciones de supuesto delito por portación de armas de fuego

MÉXICO.- El pasado 20 de enero, el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante comentó en su programa De primera mano que Alfredo Adame podría estar enfrentando problemas con las autoridades. El periosdista de espectáculos dijo que el actor acude cada dos semanas a la Secretaría de la Defensa Nacional a firmar un presunto acuerdo de libertad condicional por el uso indebido de armas de fuego. Además, Infante aseguró que tiene fotografías que prueban la rendición de cuentas del actor:

“Alfredo Adame está yendo cada quince días a la Secretaría de la Defensa Nacional a firmar algo por el uso de armas indebidas que él traía . Cada quince días va porque tiene una libertad como provisional ahí, me mandaron las imágenes”, expresó en el programa vespertino.

Al respecto, esta mañana el actor explicó qué se tratan sus citas en la Secretaría de la Defensa Nacional. Fue en el programa Venga la Alegría donde contó que la duradera del conductor era una verdad a medios, ya que él tenía permiso de portar armas de alto poder y las que posee están reguladas por las autoridades.

“No tengo ningún problema, si tengo yo armas de alto poder, si voy a centros de tiro y si estoy en tres clubs de tiro [...] sí tengo armas, pero están registradas”, comentó Adame.

¿Por qué acude a firmar?

El también conductor aclaró que el proceso en el que se vio relacionado, y por el que lo acusó el periodista de Telemundo, fue que no notificó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de un cambio de domicilio fiscal.

“Yo voy y hago mi cambio de domicilio y después de dos años, van y me cita un juez, me vinculan a proceso, me amparo. Presento todos mis documentos, y ahorita esta por resolverse el amparo. Como medida cautelar, el juez impuso que yo cada 15 días vaya a firmar las medidas cautelares”, explicó.