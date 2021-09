Salvador Zerboni sale en defensa de Alejandra Guzmán tras sus problemas con Frida Sofía

Ciudad de México.- Salvador Zerboni volvió a salir en defensa de Alejandra Guzmán luego de las diferencias con su hija Frida Sofía.

El actor mexicano, quien mantuvo una relación sentimental con la rockera, tras su separación de Pablo Moctezuma brindó su punto de vista sobre el tema.

“Es una gran señora, es una gran artista y es una gran madre, y eso es lo que yo vi, y eso es lo que me atrevo a decir porque no tengo nada malo que decir, yo todo lo que me tocó fue bonito, y que espero que se arreglen ya estas cosas porque son familia”, dijo Zerboni en entrevista para el programa Hoy,

Salvador Zerboni Desestima rumores sobre Alejandra Guzmán

De la misma manera, el hombre que formó parte del elenco de “La Reina del Sur” desestimó los rumores y señalamientos que giran en torno a la intérprete de “Mala hierba”.

Nada extraño ni todas estas cosas rimbombantes que se escuchan, o que el río suena, pero la verdad a mí no me consta absolutamente nada más que buena vibra y buenas intenciones de Alejandra porque yo siempre la veía enamoradísima de su niña y siempre la vi darle puro cariño y puro amor incluyéndome a mí estando ahí”, destacó.

Hace meses Zerboni contó durante una charla con la cantante Mimi que tuvo la oportunidad de conocer a Frida Sofía cuando tenía como 4 o 6 años. “Ale iba y venía, y me dio la oportunidad de convivir con la niña y todo muy tranquilo”, fueron las palabras de Salvador en esa ocasión.