Así reaccionó Salvador Zerboni ante la noticia del protagónico de Livia Brito

CIUDAD DE MÉXICO.- Salvador Zerboni se mostró más que sorprendido al enterarse que su ex novia Livio Brito volverá a protagonizar una telenovela tras el altercado que sostuvo con un paparazzi el año pasado, mismo por el que la actriz fue demandada.

A su salida de Televisa San Ángel, el actor fue cuestionado por los reporteros sobre el regreso de Brito a los foros de televisión, noticia que lo dejó prácticamente atónito.

“¡Órale!... ¡órale!, no pues, está bien. Ahora sí me quedé sin palabras, ¡cosa rara eh!, pero pues bendiciones ¿no?, que le vaya muy bien. Nada más me quedé en el ¡órale!... ¡qué rápido pasó!”, expresó Zerboni.

Sin embargo, al escuchar que Livia había vivido una fuerte depresión porque no tenía dinero debido a la falta de trabajo y la demanda en su contra, Salvador esbozó una gran sonrisa y dijo:

“¿Quien, ella?... ¿Se quedó sin dinero?... ¡Ay no ma….!, ¡nombre!, yo creo que tiene más dinero que todos ustedes y que yo juntos. Claro que sí, ha trabajado, le han pagado muy bien, yo no creo que se haya quedado sin nada, es una mujer muy inteligente, tiene sus negocios”.

Para finalizar, un reportero comentó que el proceso legal en contra de la cubana continuaba, a lo que el actor conocido por su trabajo en La Reina del Sur inmediatamente replicó: “pues sí ya está trabajando, yo creo que ya se aclaró todo”.

Como se recordará, Salvador Zerboni y Livia Brito mantuvieron una relación sentimental en el 2018, misma que en su momento se dijo que había iniciado después de que la actriz terminara con su novio de 6 años para andar con su colega.