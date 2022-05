¿Sale de Hoy?: Galilea Montijo se une a Netas Divinas

MÉXICO.- Según anunció Álex Kaffie el pasado 2 de mayo, Galilea Montijo está por unirse al programa Netas Divinas, conducido por Natalia Téllez, Daniela Magun, Paola Rojas y Consuelo Duval. La famosa conductora de Hoy estaría por integrarse al conocido programa de Unicable luego de muchos años de estar frente a Hoy sin otros proyectos relevantes.

Kaffie aseguró que Galilea puso algunas exigentes condiciones para estar en Netas Divinas. Una de ellas es “probar” tres meses: “si me siento a gusto con mis compañeras me quedo más tiempo”, dijo. También habría pedido que las grabaciones se hagan en Televisa San Ángel y no en Televisa Ayuntamiento (lugar en el que se ha hecho el programa todo este tiempo). Esto, supuestamente, porque le da pereza trasladarse al centro de la ciudad.

Hasta el momento ni Galilea ni el equipo de Netas Divinas han confirmado la información; sin embargo, el 3 de mayo hicieron una publicación en su cuenta de Instagram donde informan a sus seguidores que tienen noticias importantes que dar, por lo que se cree que podría tratarse de la bienvenida a Galilea Montijo.

En la sección de comentarios se puede ver que a los televidentes de Netas Divinas no les agrada la idea de que la conductora de Hoy se sume al equipo, pues han expresado que su personalidad no va bien con el espíritu general del programa. “No me interesa ver a alguien cuya ética profesional (ya no digamos nada de lo personal) es nula”, “Por favor… Galilea Montijo nooo”, “Habiendo tantas mujeres geniales, llevan a Galilea” y “Si meten a Galilea, bye” son algunos de los comentarios en la publicación.

¿Saldrá de Hoy?

La unión de Galilea a Netas Divinas no significa que saldrá inmediatamente de Hoy; muchos de los conductores tienen proyectos alternos. Sin embargo, el periodista de espectáculos Jorge Carbajal asegura que los ejecutivos de Televisa están buscando sacar a Galilea del matutino.

“Galilea Montijo vuelve a dar de qué hablar, y ahora les voy a decir por qué, porque resulta que ya ves que cada vez está más apagada en Hoy, de hecho ya parece el programa de Andrea. Galilea cada vez luce menos y con eso confirmamos que le iban a ir dando aire”, comentó Carbajal en su programa En shock.

El periodista asegura que el nuevo proyecto de Galilea es solo una estrategia para que la conductora termine su contrato con Televisa. “Pues resulta que me estoy enterando que ya le están buscando su lugarcito en ¿dónde creen?, pues nada más y nada menos que la van a mandar, para terminar el contrato y para desquitar lo que se le está pagando que es un dineral, a las Netas Divinas”, comentó.