Natalia Téllez enfrenta a Mariana Seoane sobre el feminismo

CIUDAD DE MÉXICO.- Natalia Téllez actualmente se encuentra en una de las mejores etapas de su vida y es que hace apenas un par de semanas que le dio la bienvenida a su hija, fruto de su relación con Antonio Zabala.

En el más reciente programa de ‘Netasl Divinas’ la conductora estuvo a lado de sus compañeras Paola Raojas, Daniela Magun y las dos invitadas especial que estuvieron presenta Erika Buenfil y Mariana Seoane.

El tema del programa en esta ocasión fue de si el hombre debería de pagar la cuenta siempre cuando invita a salir a una mujer, por lo que Natalia Téllez dejó en claro la importancia de comenzar a educar a las niñas y jóvenes en ser independientes y pagarse lo que les correspondan siempre que puedan.

Sin embargo a quien lo pareció esta declaración fue Mariana Seoane quien estaba en una postura totalmente contraria, porque aunque ella pueda pagar esa “cena”, le parece importante este tipo de detalles que forman parte de un “cortejo”.

yo creo que a veces lo que sirve es cuestionar lo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, sobre todo en cuestiones de género, porque nos vamos dando cuenta que las cosas de caballerosidad, todo tiene un contenido y peso social” dijo la conductora.

Natalia dejó en claro que queda claro que la cantante se puede pagar la cena, pero que muchas otras mujeres no tienen opción y esperan a que se las paguen, por eso recalcó que la mujer debe de aprender a ser independiente.

Pero Mariana comenzó a “molestarse” y le respondió a la conductora y le dijo que si fuera el caso de su hija se valía que una vez ella pagara la cuenta pero que si un hombre le nace pagársela y ella le quitara la intención, no lo ve “correcto”.

Paola Rojas interrumpió la platica y quiso aclarar que no porque una persona “pague la cuenta” no significa que manda en la relación, porque la clave es dejar de darle “poder” al dinero en este tipo de situaciones.

Erika Buenfil una mujer interdependiente

La actriz fue otra de las que estuvo presente en el programa donde reveló que ella llegó a mantener algunas ideas “machistas” por la educación y en el momento que nació, pero aprovechó para agradecer a sus amigas que la han enseñado a ser más seguro de si misma.

Y es que Erika Buenfil reveló que en ocasiones no llegaba a asistir a fiestas porque no tenía pareja, pero con el tiempo se dio cuenta que no necesitaba a nadie para poder asistir a este tipo de eventos, a pesar de que sus amigas fueran con sus esposos.