Así luce Natalia Téllez después de su embarazo

CIUDAD DE MÉXICO.- Natalia Tellez actualmente es considerada una de las conductoras más queridas y divertidas de la televisión mexicana, desde que se convirtió en mamá no ha dejado de ser titulares de noticias.

Fue durante el programa de ‘Netas Divinas’, donde la conductora reveló que se convertiría en madre de una niña, aunque en su momento no se sentía “lista” para serlo, reveló que habrían sido sus compañeras quienes las inspiraron a vivir esta etapa.

La también actriz se ha caracterizado por ser una mujer muy delgada sin embargo debido al embarazo se hizo muy notoria su “pancita” por la bebé, pero a tan sólo unos meses de haber dado a luz ya se ve radiante.

Fue por medio de su cuenta de Instagram, que Natalia compartió una fotografía en la que se puede ver lo delgada que luce, a pesar de haber tenido a su bebé, algunos de los usuarios le cuestionaron el “secreto”.

Hola! Soy Nat y hago peinados relamidos a domicilio” escribió Nat en la publicación

Incluso algunos de sus seguidores le pidieron “consejos” para poder volver a su figura, aunque Natalia siempre se ha caracterizado por tener una complexión pequeña y comer de manera saludable.

En la imagen se puede ver que la actriz aparece con el cabello un poco “despeinado”, además de una falda negra, con un sueter estilo vintage y acompañado de un top en color blanco que le permitió presumir su vientre plano.

Sus fanáticos hicieron llegar sus muestra de cariño y buenos deseos sobre todo en esta etapa que está viviendo: “lo mejor de la vida siempre despeina”, “¿cómo le hiciste para estar tan delgada?”, “pareces un anime todo el tiempo, que hermosa”, “como brillas hermosa”, son algunos de los que se pueden leer.

Consuelo Duval aconseja a Natalia Téllez sobre maternidad

No cabe duda que Paola Rojas, Daniela Magun y Consuelo Duval quedaron en ‘sock’ al enterarse que se convertirían en “tías”, por la bebé de su compañera, quien ha sido parte fundamental del programa.

Consuelo recomendó a Natalia, que dejara de sentir miedo, porque Emilia no debería de temer, además le recordó que su niña le pertenece al mundo y que seguramente será muy bien recibida.

"No dejes que Emilia sienta miedo porque no tiene nada que temer. Dios es perfecto en su tiempo y su espacio, esa niña no es tuya es del mundo y el mundo también la va a recibir porque ella lo va a cambiar", dijo conmovida Consuelo Duval.