Natalia Téllez habla sobre caso de Debanhi Escobar: "¿Cuál es el mensaje de este país?"

MÉXICO.- El caso de la joven de 18 años Debanhi Escobar encontrada sin vida el pasado 21 de abril en una cisterna del motel Nueva Castilla luego de 13 días desaparecida ha causado indignación en los mexicanos no solo por la creciente ola de desapariciones y feminicidios, sino también por el ineficiente actuar de las autoridades, quienes hasta este día no han esclarecido los hechos ni tienen detenidos.

La desaparición y posterior hallazgo de la joven, ha sido tema de conversación en redes sociales donde usuarios, políticos y distintas figuras del espectáculo han alzado la voz para exigir acciones ante la violencia que amenaza la vida de las mujeres. Una de ellas fue Natalia Téllez, quien usó su cuenta de Instagram para compartir una ilustración de Debanhi la cual acompañó de un contundente mensaje.

“Duele todo, duele diario, no nos podemos acostumbrar, esto no se puede normalizar, nos tiene que escandalizar y asustar porque sus pasos son los nuestros y los de las que amamos!!!! Cuál es el mensaje en este país? Que no importa? Que no pasa nada? Cuantas SOMOS?????? #mexicofeminicida #juntastodas”, escribió la actriz el pasado 23 de abril.

En la sección de comentarios, los seguidores de Natalia se unieron a las exigencias de la actriz y lamentaron la situación que atraviesan las mujeres del país que no están seguras en ningún lugar, ya que la violencia de género se manifiesta tanto en espacios privados como en los públicos.

“No se puede caminar ni de día ni de noche sola, no importa de donde vengas y no importa por qué estabas ahí, lo importante es que nadie tiene por qué atacarte por qué robarle o arrebatarle la vida a alguien”, “Me duele mucho está situación tengo una hija y yo soy hija” y “La culpa es de quien la mató y de nadie más. Que te dejen sola no debería ser sinónimo de desaparecer o morir” son algunos de los comentarios de los usuarios.



¿Qué es lo último que se conoce del caso?

Tras varios días de búsqueda, las autoridades de Nuevo León confirmaron la muerte de Debanhi Escobar el 22 de abril, por lo que sus familiares y seres queridos acudieron a una misa en Monterrey para despedirla. La ceremonia inició alredor de las 8:00 de la mañana del sábado 23, cerca de setenta asistentes acudieron a la capilla para despedir a la joven, quien, de acuerdo a la Fiscalía, murió a causa de una contusión en el cráneo.

Y la que quiera romper, que rompa

Y la que quiera quemar, que queme

y la que no, QUE NO NOS ESTORBE. #NoFueUnAccidente #Debanhi #NiUnaMas pic.twitter.com/rf5qbxxRFg — Chantal Macias ⚡️ (@MaciasChantal) April 22, 2022

A pesar de las inconsistencias sobre la causa de muerte y desaparición de Debahni Escobar, Omar Tamez, comisionado Federal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asegura que el cuerpo presenta golpes. Aún no se conoce las condiciones de la muerte de Debahni ni se han dado detalles puntuales sobre la autopsia. Tamez mencionó que aún es muy pronto para responder preguntas certeras.