Así luce el abdomen de Natalia Téllez después de haber dado a luz

CIUDAD DE MÉXICO.- Natalia Téllez es una de las actrices más populares de los últimos tiempo, gracias a su carisma y transparencia la han posicionado como una de las más queridas por parte del público.

Actualmente forma parte de las conductoras principales del programa de ‘Netas Divinas’ donde comparte crédito con Paola Rojas, Daniela Magun y Consuelo Duval, y constantemente tocan temas emocionales y hasta controversiales.

Sin embargo en estos momentos Natalia se encuentra disfrutando una de sus mejores etapa, debido a que hace apenas unos meses dio a luz a su primera hija, a quien llamó Emilia y ha llegado a compartir varias imágenes a su lado.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram la actriz publicó una fotografía en la que aparece posando frente a un espejo y mostrando su abdomen y pequeña cintura, donde mostró que poco a poco ha recuperado su 'cuerpazo'.



Poco a poco” escribió la actriz.

En la fotografía se puede ver que Natalia utiliza ropa deportiva, unos pants en color negro ajustados a sus piernas y un top negro, que permitió ver a sus seguidores que tiene el abdomen totalmente plano.

Hay que recordar que hace apenas 3 meses que recibió a su bebé y sus seguidores han quedado impactados con lo rápido que ha recuperado su figura, aunque Natalia siempre se ha caracterizado por ser muy delgada.

Seguramente sus fanáticos hicieron llegar sus muestras de cairño y buenos deseos sobre todo en este momento de su vida que se encuentra dedicando su tiempo a la bebé que llegó a cambiar su vida.

Natalia Téllez negó ser víctima de acoso por parte de Memo del Bosuqe

Hace un par de semanas los usuarios comenzaron a compartir un fuerte rumor que involucraba a Memo Del Bosque y Natalia Télles, porque aseguraron que la conductora habría sido víctima de “acoso sexual” por parte del productor, pero ella desminitó esta versión.



Nada de eso es cierto, de hecho yo salí con el hijastro de Memo del Bosque, he sido muy cercana a su familia, a sus niños, entonces pues no, si esa fuera la situación yo no podría estar así de cerca y lo hubiera dicho”, dijo Natalia.