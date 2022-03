Natalia Téllez negó ser víctima de acoso sexual por parte de Memo del Bosque

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde que Sasha Sokol denunció públicamente a Luis de Llano por iniciar una relación cuando él tenía 39 y ella 14 años, algunas celebridades también se armaron de valor y compartieron con el mundo sus testimonios. Aunque también hubo algunos usuarios que hicieron falsos señalamientos hacia otros artistas.

Un ejemplo de esto es cuando se creó el rumor que involucra a Memo del Bosque y Natalia Téllez, pues los internautas aseguraron que la conductora fue víctima de acoso sexual por parte del productor de televisión, pero la presentadora de Neta Divinas negó esta versión.

La también actriz tuvo una participación en el programa de Venga la Alegría Fin de Semana, en donde le preguntaron sobre el rumor que se ha vuelto viral en redes sociales y en los medios de comunicación, el cual asegura que fue acosada sexualmente cuando formaba parte de Telehit, a lo que ella respondió que nada de la información era verídico.

Incluso, Téllez explicó que en realidad tuvo una relación bastante buena con el productor y que solo salió de manera romántica con el hijastro de Guillermo, mientras que con su familia mantenía un vínculo cercano, y que en caso de haber sido víctima de acoso o abuso, asegura que no hubiera podido estar cerca de él o su familia.

Nada de eso es cierto, de hecho yo salí con el hijastro de Memo del Bosque, he sido muy cercana a su familia, a sus niños, entonces pues no, si esa fuera la situación yo no podría estar así de cerca y lo hubiera dicho”, dijo Natalia.