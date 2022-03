Yalitza Aparicio y Superholly "responden" ante polémica con Galilea Montijo

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace un par de semanas que SuperHolly publicó en su canal de YouTube un video en el que habló del inglés de Yalitza Aparicio, sobre su pronunciación que incluso hasta reconoció el esfuerzo que realiza al practicar el idioma.

Pero lo que desató polémica fue que Galilea Montijo opinó sobre el tema duran la programación de ‘Hoy’ donde se fue en contra de la ‘YouTuber’ y le pidió que no “criticará” a la actriz.

A pesar de toda esta disputa, Yalitza Aparicio no se lo tomó persona prueba de ello es que hace unas horas se dio a conocer la colaboración con SuperHolly donde se reunieron para hablar sobre la educación y la gran influencia de los maestros sobre los niños.

Fue en la cuenta de Aparicio, donde dio a conocer otra grabación donde contestaron preguntas que le hicieron sus seguidores, uno de ellos les cuestionó sobre que opinaban del “amarillismo” de los medios de comunicación, sobre todo con el chisme que pasó en torno al video y Galilea Montijo.

Por su parte SuperHolly aprovechó para reconocer como Yalitza había tomado la situación que a pesar de que los medios de comunicación intentaron causar polémica, la artista lo único que hizo fue hablar bien de la ‘YouTuber’ y no tomarse las cosas personal.

Fijate que justo eso siempre trato de manejar, trato de no caer que tal vez algun día me hagan caer, no envolverme en cosas queno tienen razón, porque no tenían razón, porque mientras tú y yo manteníamos una buena comunicación, es algo que me ha pasado” agregó la actriz.