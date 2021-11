Post Malone y The Weeknd lanzan su videoclip de "One right Now"

ESTADOS UNIDOS.- Las redes se llenaron de varios comentarios sobre la colaboración tan esperada de Post Malone y The Weeknd, quienes lanzaron su tema "One Right Now" el pasado lunes 15 de noviembre, después de esperar algunas semanas para poder escuchar la canción que promete convertirse en un éxito mundial.

Ambos cantantes publicaron en sus redes sociales un pequeño adelanto del sencillo para poder aumentar las ansías de sus millones de seguidores, pues varios usuarios expresaron que no podían esperar más por escuchar la anhelada colaboración.

En el teaser, solo se pudieron escuchar pocos segundos de algunos sonidos synth-pop, característicos de The Weeknd. Sin embargo, sus fanáticos explotaron las redes sociales cuando se estrenó la canción en las diferentes plataformas digitales, en donde dejaron en claro que ambos pusieron su esencia, ya que se incluyeron los ritmos del Hip Hop y de R&B, propios del estilo de Post Malone.

"One Right Now", se estrenó el pasado lunes y marca el regreso del rapero estadounidense, pues el intérprete de "Candy Paint" llevaba sin sacar música desde el estreno de "Hollywoods Bleeding" en 2019, el disco triple platino que fue número uno en la lista de Billboard 200. Por lo que su regreso cautivó a todos y sus seguidores se emocionaron al saber que estaría trabajando con el intérprete de "Blinding Lights".

Y como era de esperarse, los cantantes le regalaron a sus fans un videoclip digno de película, de momento, el video oficial ya cuenta con más de 4.5 millones de reproducciones y 348 mil Me gusta por parte de los usuarios de la plataforma. Incluso, la canción logró posicionarse en el puesto número 29 de las tendencias musicales.

La cinta fue dirigida por Tanu Muino y muchos admitieron que parecía una película de Quentin Tarantino, ya que parece una película de acción en la que aparece Abel Tasfaye, nombre completo del canadiense The Weeknd, impone con su enorme gabardina y sus características gafas oscuras, lo que podría interpretarse como un espía o el villano del cuento.

Mientras que Post Malone aparece con un traje blanco y fumándose un puro, pero todo se sale de control cuando le notifican que llegó un invitado inesperado, y en un abrir y cerrar de ojos, los disparos se desatan y la escena se convierte sangrienta y llena de heridos.

El clip logra llamar la atención y aumenta el suspenso al contar con una serie de colores oscuros y cierta esencia de Matrix, por lo que muchos consideraron que era bastante divertido y entretenido.