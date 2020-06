Post Malone presenta su nuevo tatuaje gigante en la cara

ESTADOS UNIDOS.- Post Malone mostró su nuevo tatuaje en Instagram, el cual es una cara de esqueleto con llamas y se coloca en su sien.

“Me corté el pelo aún más, también los esqueletos son geniales”, explicó el cantante.

Malone, también compartió un dulce mensaje para los sus fans.

“Extiende tu corazón tanto como puedas. Un poco de amor va más allá de lo que piensas. Mantente fuerte y sigue pateando traseros”.

El rapero tiene una gran colección de tatuajes en su cara, entre ellos uno de alambre de púas en la línea del cabello, las palabras “siempre” y “cansado” debajo de los ojos, las palabras “mantente alejado” y más en su rostro.

En marzo, Malone habló sobre hacerse tatuajes en la cara debido a la inseguridad.

“Soy un feo hijo de p*ta. (Los tatuajes de la cara sí) tal vez provienen de un lugar de inseguridad, a donde no me gusta cómo me veo, así que voy a poner algo genial allí para poder mirarme y decir: ‘Te ves genial, chico’, y tengo un poco de confianza en mí mismo cuando se trata de mi apariencia”, confesó en una entrevista.

