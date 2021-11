Matrix Resurrections: Revelan poster con Eréndira Ibarra junto a Keanu Reeves

Ciudad de México.- Warner Bros compartió el nuevo poster de 'The Matrix Resurrections' la próxima entrega de la icónica saga protagonizada por Keanu Reeves.

Por otro lado, en la imagen también aparece Carrie-Anne Moss quien le da vida a Trinity, Yahya Abdul-Mateen II interpretando a Morpheus y Jessica Henwick como Bugs.

Sin embargo, lo que también ha provocado gran emoción entre los seguidores mexicanos de la saga es la participación de la actríz Eréndira Ibarra, a pesar de que su persona aún no ha sido revelado.

Por su parte, la artista únicamente compartió el poster en sus redes sociales con el siguiente mensaje:

Someone pinch me (que alguien me pellizque) #CorazonAgradecido @thematrixmovie #iAmWe”