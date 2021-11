Rosalía y The Weeknd lanzan "La Fama" y se vuelven tendencia

ESPAÑA.- Rosalía hizo su regreso triunfal a la música con el estreno de su colaboración con The Weeknd con "La Fama", tema que une el ritmo de la bachata, toques electrónicos y la diferente voz de ambos cantantes que prometen convertirse en los más posicionados con este gran lanzamiento. Y de momento lo han logrado, pues todos se sorprendieron al escuchar al canadiense cantando en español.

"La Fama" explora los ritmos del género característico de la catalanda mientras también nageca por lo desconocido para el intérprete de "Call Out My Name" , sin embargo, a pocas horas de su estreno la canción ha generado gran impacto entre los usuarios de redes sociales y entre los millones de seguidores de ambos artistas, quienes afirman que esta colaboración se volvieron parte de sus temas favoritos.

La nueva canción formará parte del próximo disco de Rosalía, Motomami , el cual cuenta con sencillos en español y que planea lanzarse en 2022. De momento, únicamente se confirmó el trabajo junto a The Weeknd quien se enfrenta a este nuevo idioma , tal y como lo hizo con el colombiano Maluna para interpretar "Hawai"

Por su parte, el video musical de "La Fama" se publicó durante la mañana del presente jueves 11 de noviembre, en el que aparece la intéprete de "Con Altura" sobre un escenario usando un vestido traslúcido y brilloso, mientras el canadiense esta entre el público en una mesa individual utilizando un gorro y gafas de sol para no perder su estilo único.

Además, en el clip también aparece el actor Danny Trejo , conocido por su personaje de "Machete" , a quien Rosalía seduce para después apuñalar a The Weeknd mientras los asistentes del club aplauden.

A 10 horas de haberse estrenado, el video cuenta con 1.6 millones de reproducción y más de 210 mil Me gusta por parte de los usuarios de Youtube, incluso "La Fama" se posicionó en el puesto número siete de tendencias en música por la gran cantidad de visualizaciones que ha tenido desde su publicación.

Los mejores memes de la colaboración de Rosalía y The Weeknd

Como era de esperarse, este nuevo lanzamiento ha traído consigo grandes respuestas por los fanáticos de los artistas, pero también una gran cantidad de memes que se hicieron virales en cuestión de horas.

Rosalia: apuñala a the weeknd



The Weeknd: pic.twitter.com/IV65mmIuJr — hije�� (@hijemq_) November 11, 2021

the weeknd hablando mejor español que rosalia pic.twitter.com/WSt9hzwaov — ًclaire �� piquismo (@clairedevuelta) November 11, 2021

Algunos hicieron énfasis en la actuación de Abel Makkonen Tesfaye, nombre completo del compositor canadiense, pues hay quienes compararon su voz y su vibra latina con el rey de la bachata, Romeo Santos.

Incluso, hubo usuarios que expresaron lo gracioso de la situación, y es que parece ser que Rosalía pone la condición de que las celebridades que colaboren con ella deben hablar únicamente español en sus canciones.

rosalia obligando a cantar a the weeknd billie y travis scott en español pic.twitter.com/Y3HaVkM6ca — ���������� �� (@iconic31) November 8, 2021

Mientras que otros comentaron su reacción y admitieron que, desde el lanzamiento oficial, no han parado de escuchar este nuevo tema que promete convertirse en el éxito musical del invierno.