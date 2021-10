The Weeknd sigue pasos Angelina Jolie como Embajador de Buena Voluntad de la ONU

ESTADOS UNIDOS.- The Weekend está siguiendo los pasos de Angelina Jolie al unirse al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas como Embajador de Buena Voluntad.

"El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas está realizando un trabajo urgente e importante para cambiar y salvar vidas a diario y me apasiona abordar el hambre en el mundo y ayudar a las personas necesitadas", dijo la cantante de "Can't Feel My Face" al aceptar el posición en una ceremonia especial en Los Ángeles el jueves, según un comunicado de prensa.

The Weeknd, de 31 años, es conocido por sus esfuerzos caritativos y recientemente donó $1 millón de dólares a los esfuerzos de ayuda del PMA en Etiopía luego de meses de violencia mortal, dijo la organización.

Se dice que The Weeknd está siguiendo los pasos de su amiga Angelina Jolie.

La ONU se pronuncia a favor

“Ya sea que esté actuando o hablando sobre el hambre global, la voz de The Weeknd es poderosa e inspiradora, solo igualada por su dedicación a ayudar a las personas de todo el mundo”, dijo el director de WFP USA, Barron Segar, en un comunicado.

“Nos sentimos honrados de que se haya unido a nuestra misión. Sin duda, inspirará a la próxima generación de trabajadores humanitarios en la lucha para garantizar que ningún hombre, mujer o niño se acueste con hambre", expresó Berron Segar.

Angelina Jolie es Embajadora de Buena Voluntad de la Organización de las Naciones Unidas.

La influencia de Jolie en The Weeknd

El movimiento de The Weeknd para unirse a la causa refleja a su nueva amiga de 46 años, Jolie, quien se convirtió en Embajadora de Buena Voluntad en 2001 y continuó manteniendo el título durante los siguientes 11 años. Actualmente preside como enviada especial de la ONU.

La actriz de "Maléfica" y The Weeknd desataron recientemente rumores de citas cuando fueron vistos saliendo del hot spot Giorgio Baldi en Los Ángeles en julio. Y solo en el último mes, el dúo continuó avivando las llamas cuando cenaron juntos en Los Ángeles.

Jolie se encuentra actualmente en una desagradable batalla por la custodia con su exmarido Brad Pitt, con quien comparte seis hijos: Maddox, 20, Pax, 17, Zahara, 16, Shiloh, 15 y los gemelos Vivienne y Knox, 13.

Mientras tanto, The Weeknd anteriormente había salido con Bella Hadid y Selena Gomez.