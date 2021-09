¿Por qué Pati Chapoy invitó a Inés Gómez Mont a conducir “Ventaneando”?

CIUDAD DE MÉXICO.- Inés Gómez Mont aseguró que Pati Chapoy fue su mentora y fue una pieza clave en su carrera como conductora, a pesar de que inicialmente quería ser actriz.

Luego de que hace varios días se dijera que Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, estaban siendo buscados por las autoridades por lavado de dinero y otros delitos, los internautas revivieron el día en que la presentadora de televisión platicó cómo conoció a Pati Chapoy.

Entre los proyectos que habría lanzado a la fama a Inés Gómez Mont fueron “Los 25 Más” y “Ventaneando”, siendo éste último el que le habría dado mayor proyección a nivel nacional y fue conocida por la mayoría de los mexicanos.

En una entrevista que la madre de siete niños le otorgó a Mara Patricia Castañeda, en 2019, platicó que desde niña siempre soñó con ser actriz, pero su padre tenía otros planes para ella y quería que fuera abogada.

Al estar estudiando leyes en la universidad, Gómez Mont dijo que aún seguía insistiendo en querer adentrarse en la actuación y hacer telenovelas, por lo que su padre le pidió de favor a su amigo Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca, que le diera la oportunidad a su hija para que viera cómo es el mundo de las actrices.

Según lo que dijo la ojiazul, su padre acordó con el magnate que le hicieran la vida imposible a su hija en la televisora para que desistiera de la idea de querer andar en la farándula.

Los resultados habrían sido favorables para el padre de Gómez Mont, ya que siempre no quiso ser actriz, pero sí dedicarse a la comunicación, y en un verano ingresó al departamento de noticias como practicante, pero como su padre no aceptaba que su hija no fuera la brillante abogada que él deseaba, habría dado las mismas instrucciones en su trato.



¿Cuándo entra Pati Chapoy en la vida de Inés Gómez Mont?

La exconductora, de 28 años de edad, reveló a Mara Patricia Castañeda que cuando era practicante de noticias en TV Azteca, Pati Chapoy le vio aptitudes en la conducción y la invitó a participar de conductora en “Los 25 Más”, en donde ya era colaboradora en la producción.

Empiezo con ‘Los 25 Más’, me voy a producción de espectáculos, no quería salir en la tele como tal, a cuadro. Ahí, Pati, yo creo que porque tiene un ojo biónico, un día dijo: ‘Inés, tu programa se estrena tal día’ y yo me acuerdo que le dije: ‘es que no, Pati, yo no quiero salir en la tele’, y me dijo: ‘A ver, el tren pasa una vez y tienes que aprovechar la oportunidad’”, recordó Inés.

Una vez que entra a la conducción del mencionado programa de espectáculos, en esos momentos renunció a “Ventaneando”, Aurora Valle “La Boris”, y fue cuando Pati Chapoy decidió que Gómez Mont fuera su reemplazo.

“El día que renuncia ‘Boris’, yo estaba en los pasillos con mis papitas de carrito y pasa el productor de ‘Ventaneando’ y me dice: ‘Oye, te habla Pati Chapoy’. Entonces subo a su oficina con mi bolsita de papitas y entro, y me dice: ‘¿Estás lista para conducir ‘Ventaneando’?. Ni siquiera estaba consciente de la pregunta y le digo: ‘Sí’. Me dijo: ‘Bajas a maquillaje, hoy es tu debut en ‘Ventaneando’, ‘Boris’ acaba de renunciar’”, relató.

Gómez Mont aseguró que el primer día que salió en “Ventaneando” fue uno de los días más felices de su vida, ya que realmente siempre quiso salir en la televisión y ser como Pati Chapoy.



