CIUDAD DE MÉXICO.-Pati Chapoy estuvo a punto de incursionar en la política, pero dijo que no.

En entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, la presentadora de Ventaneando señaló que se le acercaron y la invitaron a ser diputada.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

"Se acercaron y me dijeron que si me interesa ser diputada, pero yo solté la carcajada y dije que no", comentó Chapoy.

Aunque no dio a conocer qué partido le ofreció el cargo, cabe mencionar que ella es muy cercana a Felipe Calderón.

Sobre los actores y cantantes que incursionan en la política dijo que "son la desgracia de este país".

"Las personas que ejercen la política deben de ser personas preparadas en política, en economía, en todo lo que te puedas imaginar, pero no en que son buenos cantantes, o que son actores... la dramaturgia no funciona -que aveces sí- en la política, pero son una vergüenza que acepten ¿cómo están aceptando, pues qué se creen, no?", señaló la conductora.

Agregó:

"Yo no estoy de acuerdo".

Pati Chapoy confirma serie de su vida

Por otro lado, Chapoy confirmó que "puede ser que sí" ya esté en planes lanzar pronto una serie sobre su vida y que está podría ser para TV Azteca o una plataforma de Internet.

Eso se va a llevar mucho tiempo, Mara, es un proyecto muy interesante que tenemos porque tenemos el archivo más importante del espectáculo en este país, amén de lo que tiene Televisa, es un proyecto que se puso encima de la mesa, que todavía no doy el sí completo, pero ahí está".

A pregunta de Mara sobre si contará su vida, Chapoy dijo que su vida es muy aburrida, pero lo interesante es sobre lo que ha hecho como periodista.

Chapoy ha pensado en el retiro

Pati comentó que sí ha pensado en el retiro, pero que no se quiere perder la noticia.

Chapoy dijo que ha pensado en dejarle la estafeta, una vez retirada, a Pedro Sola.

"Pedro tiene la característica que es el hombre que más aman en este país, y en muchos otros países. Pedro puede decir lo peor de cualquiera y me lo achacan a mí o se lo achacan a Daniel Bisogno, pero a Pedro le permiten todo, y es responsable, es trabajador, no es periodista, pero tiene ese ángel maravilloso, que puede continuar él solo, con el equipo. No se lo he dicho porque se asusta, si se lo digo va a llorar".