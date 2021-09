¿Por qué Irma Dorantes no quiere que se haga una bioserie de Pedro Infante?

MÉXICO.- Irma Dorantes fue la segunda esposa del ícono mexicano, Pedro Infante, la relación entre ambos comenzó cuando ella tenía solo 16 años y él estaba casado con María Luisa León y tenía una familia con la bailarina Lupita Torrentera.

Las plataformas de streaming y la televisión han encontrado en la vida de los artistas que hicieron extensas y exitosas carreras en México una forma de llevar entretenimiento al público a través de las bioseries de los famosos. Luis Miguel, José José, Jenni Rivera y, próximamente, Vicente Fernández son algunos de los famosos cuyas vidas se adaptaron a la pantalla chica con notable éxito.

El público ya está esperando ver a algunos de sus famosos favoritos tener su bioserie, como la de Gloria Trevi, Andrés García, Paco Stanley, María Félix y especialmente la de uno de los cantantes más admirados, Pedro Infante. Sin embargo, si se concretara el proyecto de una bioserie del sinaloense, sería a pesar de los deseos de Irma Dorantes, quien declaró que no le gustaría ver retratada la vida del ídolo en una producción audiovisual.

A pesar de que Dorantes fue uno de los grandes amores del cantante y su segunda esposa, no llegó a ser la heredera universal de los derechos de su imagen, pero declaro que aun si lo fuera, no aceptaría la oferta de realizar la serie.

En una entrevista para el programa De primera mano, la actriz fue cuestionada sobre su estado de salud y sobre su opinión de que una plataforma digital se acercara a la familia del cantante para hablar sobre el posible proyecto. Respecto a esto, Dorantes aseguró que no hay nadie que le pueda hacer justicia a Pedro Infante.

A mí la verdad en lo personal, yo no tengo pena de decirlo, yo no tengo yo ninguna ingerencia en eso, mi opinión no les importa; pero a mí la verdad no me gustaría porque ya ves el intento que trataron de hacer: no funciona. Lo primero que tienes que tener es a una gente con un carisma como el de pedro infante [...]. ¿Quién te da esa sonrisa? Dejémoslo como está, recodémoslo como fue", comentó.