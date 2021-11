Paulina Rubio recuerda al amor de su adolescencia que murió en un trágico accidente

MÉXICO.- Paulina Rubio ofreció una entrevista para Yordi Rosado en su canal de YouTube y se sinceró sobre varios aspectos de su vida de los que no suele hablar. Uno de ellos fue su vida amorosa, actualmente Paulina está soltera y cría a sus hijos y aunque no tiene relaciones en puerta, confesó que no está cerrada al amor.

La “Chica Dorada” sabe muy bien lo que quiere pues reveló que está buscando a un hombre maduro, inteligente y seductor. Paulina dejó claro que su prioridad ahora son sus hijos, pero que sabe que “la vida le tiene preparada una gran sorpresa” en el amor.

“Yo creo que me gusta que me seduzcan porque también soy muy seductora, ¿me explico? Necesito un señor bien puesto, que esté muy realizado, que sea divertido, que se parezca a Indiana Jones, que sea catedrático en la universidad", comentó.

También aclaró que no tiene prisa porque está muy feliz y ocupada con sus responsabilidades como madre, aunque está lista para ser feliz al lado de alguien.

Su primera pérdida

Posteriormente, Yordi llevó a la conversación un episodio trágico en la vida de la cantante: la pérdida de su novio de la adolescencia, Carlos Pavón, quien falleció a muy corta edad.

“Mucha gente no sabe, estamos muy ubicados que si Colate, que si Bofil, que si Gerardo […] todos sabemos mucho de esa historia, pero tuviste un amor importante que perdiste a la mitad del camino”, le dijo el conductor.

Paulina recordó que ella era muy joven, tenía alrededor de 17 años cuando salía con él. Señaló que como novio era “espectacular” y que ella tenía una relación muy estrecha con sus padres y hermanos. Como hobby, el joven participaba en carreras de motos y autos y fue en un accidente de estas carreras en el que perdió la vida.

"Fue una pérdida absoluta, sentía un vacío y fue la primera pérdida de esa manera que tuve y fue muy fuerte […] bastante dramático y bastante repentino y de lo cual aprendí muchísimo porque fue el primer duelo en la vida que he hecho”, dijo Paulina.

Después agregó que en el mismo accidente murieron otros dos amigos suyos. El trágico suceso no solo marcó a la cantante, sino a toda una generación de amigos pues afirmó que él joven atleta era muy popular y querido entre sus compañeros de la escuela. Finalmente, Paulina recordó otras pérdidas en su vida, como la de su padre y su abuela.

"Fue muy difícil venir aquí, él tuvo un infarto cerebral [...] y yo venía a México sabiendo que él ya no iba a despertar de ese infarto cerebral porque ya había dañado todo su cerebro, no iba a volver ni a hablar ni nada de eso [...] estaba ahí, pero ya no estaba ahí", dijo la cantante sobre su fallecido padre.

Paulina aseguró que ahora es más fuerte que nunca gracias a los difíciles momentos que ha tenido que atravesar. También hizo énfasis en la alegría que siente por sus hijos, su carrera y sus fans.