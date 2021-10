Martha Higareda revela cómo fue filmar su primera escena sexual

MÉXICO.- Martha Higareda ofreció una entrevista a Yordi Rosado este martes 12 de octubre para el canal de YouTube del conductor. En ella confesó lo difícil que fue grabar la escena sexual con el actor Luis Fernando Peña en Amar te Duele, de Fernando Sariñana, el trabajo que impulsó su carrera como actriz.

Primero, Higareda habló de cómo fue la educación sexual en su familia, comentó que en su casa evitaban hablar de sexo por lo que desconocía del tema. Fue a través de las películas que se hizo una idea de cómo son las interacciones sexuales y esa idea era todo lo que tenía en mente el día que filmó la escena. También confesó que no le dijo a sus papás porque no quería ponerlos nerviosos y que le contagiaran a ella la inquietud.

El hecho de grabar la escena sobre una experiencia que nunca había tenido la hizo sentir vulnerable y solitaria, a lo cual contribuyó que en el set todo el equipo manejara la situación con frialdad, pues se trataba de un trabjao que debía hacerse de prisa.

"Estoy aquí con Luis Fernando, pero además hay 14 personas más en el set. [...] El único que sabía de su inexperiencia era Luis Fernando y las chicas del equipo de maquillaje". dijo la actriz asegurando que estaba muy nerviosa por la escena. "Lo que se ve en la película es real", añadió, ya que en la cinta la primera escena en la secuencia sexual es de ella mirándose desnuda frente al espejo, como reconociéndose y enfrentándose consigo. Martha afirma que eso no fue actuado ya que así fue como se sentía en realidad.

Otra situación incómoda

En seguida, elogió a su compañero porque intentó transmitirle confianza. Sin embargo, en medio de toda la situación que por sí sola fue incómoda para ella, se enfrentó a otro bochornosos momento.

"Y de repente, terminamos un cacho de la escena y se acercan las chicas de maquillaje y me dicen ‘Martita, tienes que ir al baño’ y yo ‘¿por?’ y me dicen ‘te bajó’. Y todo el mundo se dio cuenta, tuvieron que cambiar las sábanas de la cama … una vergüenza, me acuerdo que me metí al baño y me puse a llorar, me sentía tan sola, vulnerable", dijo la actriz.

Finalmente agregó que todos trataron la situación con bastante indiferencia, terminaron de grabar y se cambiaron de locación para la siguiente toma. "Me acuerdo que me quedo yo en el set y veo todos los cables que estaban jalando y así, y me quedo yo sola y dije 'no puede ser, acabo de tener mi primera experiencia real sexual al mismo tiempo que en la película y nadie sabe que a mí me acaba de ocurrir esto y todo el mundo se fue y aquí estoy yo sola', y me puse a llorar", dijo Higareda. "¿Cómo no se me acercó el director a decir oye cómo te sientes?", agregó.

Finalmente, hizo énfasis en que ese fue el momento más vulnerable de su vida y, ante la curiosidad de Yordi, aclaró que todos los movimientos son dictados por el director y en ocasiones da espacios libres para que los actores se dejen llevar por su intuición. El conductor finalizó haciendo una invitación a ver la película pues asegura que ahora la verá con otros ojos.