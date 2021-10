Martha Higadera congela sus óvulos porque quieres ser mamá

CIUDAD DE MÉXICO.- Martha Higadera ha hecho una larga trayectoria artística de manera nacional e internacional y en esta ocasión fue una de las invitadas en el programa de YouTube de Yordi Rosado, donde abrió su corazón y decidió hablar un poco más de su vida personal.

A pesar de que la actriz se encontraba muy enamora de Cory Brusseau durante su luna de miel se dio cuenta que sus maneras de pensar en cuestión de valores ideales de vida, no concordaban en muchas cosas sobre todo en la educación y crianza para los niños.

La protagonista de “Amarte duele” admitió que ella se casó con su mejor amigo, pero que antes de casarse no habló de temas tan importantes, como en que religión van a practicar sus hijos, y situaciones familiares que fue hasta después de su matrimonio que se dieron cuenta que no estaban a la par.

La pareja tuvo siete años de relación incluyendo el matrimonio, sin embargo ambos actualmente mantiene una buena relación, pero para Martha esta ruptura la sintió como un fracaso sobre todo porque al casarse no sentía que se iba a separar.

Además Higadera confesó que a pesar de todo lo que pasó conforme a su relación, sus intenciones e ilusiones de formar una familia sigue en pie, por lo que decidió congelar sus óvulos para poder utilizarlos cuando se sienta preparada para tener un hijo y que también mantenga un noviazgo estable.

Yo quiero tener hijos y voy a empezar a sentir que tengo este reloj, biológico que me va estar presionando porque yo crecí con una familia súper grande y nada más me emociona en la vida, claro me encanta hacer películas y eso, pero tengo muchas ganas de ser mamá, es algo que de que a mi me prende muchísimo por que sé que va ser algo maravilloso. Fui al doctor a congelar mis óvulos porque tomé una decisión importante” comentó la actriz.